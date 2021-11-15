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15.11.2021  18:04   Евгений Клочко

Скончалась 19-летняя студентка, которая попала под трамвай в Харькове

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице скорой и неотложной помощи.

Студентка, попавшая под трамвай в Харькове, скончалась
 
Эту информацию корреспонденту РЕДПОСТ подтвердили в отделе коммуникаций областной полиции.
 
Девушка поступила в неотложку с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом позвоночника, ребер, а также травмой живота и таза. Она впала в  кому I степени и скончалась…
 
Предварительно известно, что студентка шла в наушниках и не среагировала на сигналы трамвая.
 
Напомним, несчастный случай произошел по улице Академика Павлова в районе станции метро "Студенческая" 15 ноября около 14:15. На девушку наехал трамвай 27-го маршрута.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, трамвай, харьков
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