15.11.2021 17:24 Илья Романов

В Харькове подготовились к обильным снегопадам

Уже к концу этой недели в Харькове ожидается первый снег. Городские службы говорят, что готовы встретить его во всеоружии.



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На автомобильной базе КП "Дорремстрой", где расквартирована техника - полная готовность, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Здесь ждут своей поры привычные всем харьковчанам "Глобусы", "Bucher" и "Ford". Именно они и будут убирать городские улицы от снега.

"Техника в количестве 260 единиц готова. Её переоборудовали после работы в летний период. На машины прикрепили отвалы для уборки снега, всё проверили. Летнее оборудование "законсервировали".

С 12 ноября у нас на предприятии уже работает круглосуточный дежурный режим. Работает диспетчерская служба, водители, механизаторы", - рассказал заместитель директора КП "Дорремстрой" Виталий Левин.

Не забыли коммунальщики и про реагенты. Их заготовили в достаточном количестве.

"Заготовили на данный момент 7 000 тонн соли и 27 000 кубометров песчано-солевой смеси. Соль нам будут поставлять ещё до 31 декабря, нам ещё 70% обещают поставить. А дальше вагонами будут поставлять после нового года. Пока реагентов достаточно!", - добавляет заместитель директора КП "Дорремстрой" Виталий Левин.

Напомним, что с этой недели в Харькове прогнозируется стабильный «минус» по ночам . По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ожидать в первой декаде декабря.

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