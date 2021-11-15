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15.11.2021  17:24   Илья Романов

В Харькове подготовились к обильным снегопадам

Уже к концу этой недели в Харькове ожидается первый снег. Городские службы говорят, что готовы встретить его во всеоружии.


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На автомобильной базе КП "Дорремстрой", где расквартирована техника - полная готовность, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Здесь ждут своей поры привычные всем харьковчанам "Глобусы", "Bucher" и "Ford".  Именно они и будут убирать городские улицы от снега. 
 
"Техника в количестве 260 единиц готова. Её переоборудовали после работы в летний период. На машины прикрепили отвалы для уборки снега, всё проверили. Летнее оборудование "законсервировали".
 
С 12 ноября у нас на предприятии уже работает круглосуточный дежурный режим. Работает диспетчерская служба, водители, механизаторы", - рассказал заместитель директора КП "Дорремстрой" Виталий Левин. 
 
Не забыли коммунальщики и про реагенты. Их заготовили в достаточном количестве. 
 
"Заготовили на данный момент 7 000 тонн соли и 27 000 кубометров песчано-солевой смеси. Соль нам будут поставлять ещё до 31 декабря, нам ещё 70% обещают поставить. А дальше вагонами будут поставлять после нового года. Пока реагентов достаточно!", - добавляет заместитель директора КП "Дорремстрой" Виталий Левин.
 
Напомним, что с этой недели в Харькове прогнозируется стабильный «минус» по ночам. По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ожидать в первой декаде декабря.

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Тэги:  снег, уборка, харьков
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