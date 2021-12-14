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14.12.2021  17:00   Ирина Круглова

В Московском районе Харькова - новый глава

Мэр города Игорь Терехов представил руководителя администрации района и вручил ему удостоверение.

Глава Московского района
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
Руководитель города ожидает от нового главы качественной работы, которая позволит сделать район более современным.
 
«Московский район - самый большой не только в Харькове, но и в Украине. Поэтому я жду от Алексея Топчия качественной работы, которая превратит район в более современный. Который будет соответствовать духу времени и концепции развития города», - отметил городской голова. 
 
 
Также Игорь Терехов поставил задачу новому руководителю решить перечень вопросов, таких как: устранение проблем в ЖКХ, закрытие «наливаек» и проведение серьёзных кадровых изменений в районе. 
 
Кроме того, мэр отметил, что Олег Товкун окончательно не покидает команду, он продолжит работу в исполнительном комитете.
 
Тэги:  московский район, назначение, харьков
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