14.12.2021 17:00 Ирина Круглова

В Московском районе Харькова - новый глава

Мэр города Игорь Терехов представил руководителя администрации района и вручил ему удостоверение.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Руководитель города ожидает от нового главы качественной работы, которая позволит сделать район более современным.

«Московский район - самый большой не только в Харькове, но и в Украине. Поэтому я жду от Алексея Топчия качественной работы, которая превратит район в более современный. Который будет соответствовать духу времени и концепции развития города», - отметил городской голова.

Также Игорь Терехов поставил задачу новому руководителю решить перечень вопросов, таких как: устранение проблем в ЖКХ, закрытие «наливаек» и проведение серьёзных кадровых изменений в районе.

Кроме того, мэр отметил, что Олег Товкун окончательно не покидает команду, он продолжит работу в исполнительном комитете.