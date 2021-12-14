В Московском районе Харькова - новый глава

Мэр города Игорь Терехов представил руководителя администрации района и вручил ему удостоверение.
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Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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