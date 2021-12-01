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01.12.2021  17:09   Дмитрий Колоней

У Харьковского метрополитена - новый руководитель

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" возглавил Андрей Гармаш.


Харьковский метрополитен
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт КП "Харьковский метрополитен" новым исполняющим обязанности генерального директора подземки стал  Андрей Гармаш.  На ресурсе он уже указан как возглавляющий структуру.  
 
Согласно декларации, в июле 2021 года года Андрей Гармаш подавал свою кандидатуру на должность первого заместителя директора КП "Харьковский метрополитен".
 
Ранее Гармаш занимал должность заместителя технического директора акционерного общества "Харьковоблэнерго". В 2020 году зарплата будущего главы метрополитена Первой столицы составила 1 031 978 гривен.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов сообщил об увольнении директора Харьковского метрополитена.
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метрополитен, новый руководитель, харьков, гармаш
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