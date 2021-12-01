01.12.2021 16:59 Анжелика Демидова

Солнечное затмение 4 декабря, что советуют астрологи

Это затмение последнее в 2021 году. Оно начнётся в 09.34 и будет продолжаться 1 мин. 54 сек. Украинцы не смогут увидеть его воочию, т.к. это явление можно будет наблюдать лишь в Антарктиде.



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А вот каковы особенности декабрьского Солнечного затмения с точки зрения астрологии выяснял корреспондент РЕДПОСТ . Астрологи отмечают, что это затмение последнее в уходящем цикле Затмений, которые проходили с лета прошлого года на оси Близнецы-Стрелец. А это значит, что все обстоятельства, влиявшие на события этого периода, постепенно утратят свою актуальность. Однако, как уверяет астролог-психолог Лариса Гресь, в жизни могут уже начать формироваться новые темы и направления, которые станут актуальными минимум на последующие полгода, а посему всем знакм Зодиака нужно быть готовыми. И Лариса Гресь обозначила основные аспекты грядущих возможных перемен.

"У ОВНОВ могут быть изменения в творческом выражение личности, в отношениях с детьми и на любовном фронте.

Может произойти зачатие и рождение ребенка, прийти любовь, пусть и не надолго, но главное эти чувства возникнут, а также есть шанс с головой погрузиться в творчество, например, заняться живописью.

У ТЕЛЬЦОВ изменения коснутся профессиональной деятельности. Не исключены смена работы, а также новый распорядок дня. И, забегая вперёд, учитывая то, что с мая 2022 года именно в знак Телец приходят затмения на целых 1,5 года, это даёт возможность изменить жизнь многих представителей этого знака.

У БЛИЗНЕЦОВ изменения коснутся деловых и партнерских отношений. Не исключено, что кто-то может получить предложение о замужестве или просто встретит хорошего человека, однако кто-то может и расстаться с партнером.

У РАКА вполне могут подняться кризисные темы, в том числе, касающиеся чужих финансов. возможно кто-то решит взять новый кредит, кто-то заняться инвестициями, а обратиться за финансовой помощью. Им также необходимо пересматривать финансовые вложения в бизнес, или четко определить свои дивиденды в партнерстве.

У ЛЬВА изменения пройдут в секторе познания мира. Появится желание попутешествовать, захочется пообщаться с людьми издалека. Не исключено, что появится желание даже поменять место жительство на другой город, а может и страну. Также возможно кто-то решит получить еще одно высшее образование, изучить иностранный язык либо культуру других народов или начнёт читать лекции или проводить мастер-классы, одним словом, делиться собственным опытом.

У ДЕВ Солнечное затмение повлияет на карьеру и социальный статус. Это, могут быть новые направления в развитии бизнеса, а может быть приобретение нового положения, например кто-то станет мамочкой, а кто-то дедушкой.

У ВЕСОВ изменения в сфере интернета, друзей и единомышленников. И это значит, что нужно стать более современным и идти в ногу со временем, например в этот период есть смысл заняться продвижением своего сайта или соцсетей, ведь мир постепенно переходит в эпоху Водолея.

У СКОРПИОНОВ Затмение произойдет в сфере завершения и уединения, некоего тайного смысла. Захочется побыть наедине с собой, разобраться в собственных скрытых мотивах, возможно даже обратиться за консультацией к психологу или поехать куда-то отдохнуть.

У СТРЕЛЬЦОВ цикл Затмений заканчивается именно в их знаке, поэтому, есть вероятность, что какой-то очень важный этап их жизни подходит к концу, ведь за

последние полтора года у них произошло много изменений и хороших, и не очень.Более того, Затмение 4 декабря даёт им возможность заложить новый цикл на следующие либо на 9 либо на 19 лет. Но это произойдёт в том случае, если Стрельцы будут готовы идти вперёд, не цепляясь за прошлое и неудивительным будет то, что им уже сейчас захочется "обновить себя" сменить имидж или поменять стиль.

У КОЗЕРОГОВ в момент Затмения, очень вероятным будет активизация сферы финансов. И основные события месяца будут разворачиваться именно в этой теме, вопрос денег будет особенно актуален. И актуален с огромным плюсом, потому, что в знаке находится финансовая планета Венера, значит рассчитывать можно на настоящий источник доходов. Это может быть и новая работа, и ценная покупка, и очень значимая вещь.

У ВОДОЛЕЕВ Затмение в секторе поездок и ближайших родственников. Встречи с близкими людьми, посиделки и разговоры до утра, а может и предстоящая дорога.

У РЫБ Затмение затронет сферу семьи и недвижимости. А это значит что кто-то может быть поедет в отпуск на Родину, кто-то займётся переездом, а кто-то покупкой квартиры или земельного участка. Возможно и такое, что Затмение поможет продать недвижимость либо найти арендатора или съемную квартиру", - отметила астролог в интервью корреспонденту РЕДПОСТ.

А ещё советует Лариса Гресь, не стоит торопиться воплощать возникшие замыслы, поскольку в момент Солнечного затмения, рядом ещё будет изгнанный Меркурий, а значит надо быть предельно внимательным к информации которая приходит в это время. Наоборот в этот период Затмение позволит собрать воедино уже накопленную информацию, а также опыт и знания и они точно должны стать основой для дальнейших уже обдуманных действий. А вот наиболее продуктивным периодом месяца для воплощения своих задумок и проектов будет период 10-17 декабря. .