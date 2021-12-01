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01.12.2021  16:25   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал мужчина на черном "бумере" (фото)

В Харькове разыскивают 41-летнего Дмитрия Савченко.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове пропал мужчина. Утром 29 ноября 2021 года из своего дома на Воробьевых горах на машине BMW5 тёмного, почти чёрного цвета, выехал на работу Дмитрий Вячеславович Савченко. Но там мужчина не появился.
 
 
 
Последний раз машину Дмитрия Савченко видели в тот же день в районе моста на Московском проспекте. Любая информация важна. 068-617-52-97
 
Напомним, ранее мы писали о том, что найдена исчезнувшая под Харьковом женщина.
 

 

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, поиск
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