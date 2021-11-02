    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Тайна смерти на Воробьевых горах: Странная история погибшего в Харькове (фото)
02.11.2021  15:34   Дмитрий Колоней

Тайна смерти на Воробьевых горах: Странная история погибшего в Харькове (фото)

Друзья молодого человек раскрыли новые подробности об обстоятельствах смерти парня в Харькове.

 
Криминал Харьков: Странная смерть парня, разбившегося на Воробьевых горах
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, разбившийся на Воробьевых горах не был наркоманом. В этом убеждены его друзья. Звали погибшего Станиславом, ему было 19 лет и приехал он в Харьков из Краматорска.
 
Криминал Харьков: Странная смерть парня, разбившегося на Воробьевых горах
 
Еще более неясная ситуация с обстоятельствами смерти. С одной стороны, странность истории в том, что парень, живший на 9 этаже, выпрыгнул с 7-го. С другой, есть основания думать, что в жизни молодого человека что-то произошло. Есть свидетельства, что парень весь день сидел в квартире и курил сигареты, был нервным. Коронавирусом он не болел. Его девушка не может понять, почему так случилось. 
 
Криминал Харьков: Странная смерть парня, разбившегося на Воробьевых горах
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове погиб парень. Появилось видео падения молодого челловека. Трагические события разыгрались на Воробьевых горах, в доме №38 по Шевченковскому переулку. Молодой человек упал с 7-го этажа высотного здания. Затем появилась версия о том, что его могли убить. 
 
Если под убийством иметь ввиду "вытолкнули из окна", то появившееся сегодня видео эту версию опровергает. Иное дело, если брать в расчет вариант, при котором молодого человека целенаправленно спровоцировали на такой чрезвычайно опасный шаг. Судя по ранее распространенному заявлению полиции, стражи порядка склоняются к версии о том, что он покончил с собой.  Возможно, речь идет о косвенном доведении до самоубийства.
 

 

Тэги:  самоубийство, смерть, харьков, труп, воробьевы горы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Криминал и происшествия Смерть на Воробьевых горах: в сеть слили видео падения парня в Харькове (видео) 01.11 Криминал и происшествия Прыгнул с седьмого этажа: новая информация о смерти парня в Харькове 16.10 Криминал и происшествия Болел коронавирусом: в Харькове мужчина выпрыгнул с окна 7 этажа (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 