02.11.2021 15:34 Дмитрий Колоней

Тайна смерти на Воробьевых горах: Странная история погибшего в Харькове (фото)

Друзья молодого человек раскрыли новые подробности об обстоятельствах смерти парня в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, разбившийся на Воробьевых горах не был наркоманом. В этом убеждены его друзья. Звали погибшего Станиславом, ему было 19 лет и приехал он в Харьков из Краматорска.

Еще более неясная ситуация с обстоятельствами смерти. С одной стороны, странность истории в том, что парень, живший на 9 этаже, выпрыгнул с 7-го. С другой, есть основания думать, что в жизни молодого человека что-то произошло. Есть свидетельства, что парень весь день сидел в квартире и курил сигареты, был нервным. Коронавирусом он не болел. Его девушка не может понять, почему так случилось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове погиб парень. Появилось видео падения молодого челловека. Трагические события разыгрались на Воробьевых горах, в доме №38 по Шевченковскому переулку. Молодой человек упал с 7-го этажа высотного здания. Затем появилась версия о том, что его могли убить.

Если под убийством иметь ввиду "вытолкнули из окна", то появившееся сегодня видео эту версию опровергает. Иное дело, если брать в расчет вариант, при котором молодого человека целенаправленно спровоцировали на такой чрезвычайно опасный шаг. Судя по ранее распространенному заявлению полиции, стражи порядка склоняются к версии о том, что он покончил с собой . Возможно, речь идет о косвенном доведении до самоубийства.