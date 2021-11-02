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02.11.2021  15:45   

Представители партии "Голос" в Харькове прокомментировали результаты выборов мэра

Завершились выборы харьковского городского головы, на которых в первом туре победил Игорь Терехов.

Выборы в Харькове: партия "Голос" прокомментировала итоги голосования
 
«Голос» Харьковщины изначально выступал за объединение всех проукраинских сил и сознательно не выдвигал своего кандидата, чтобы не размывать поле проукраинских избирателей.
 
"Обидно, что проевропейские кандидаты конкурировали не только с властью, но и друг с другом, и, наконец, получили такой низкий результат. Все мы должны оценить этот опыт и не повторять подобные ошибки в будущем. Только вместе мы можем победить!", – заявил руководитель Харьковской ТОП «Голос» Алексей Бабешко.
 
Стоит отметить, что в ходе избирательного процесса «Голос» делегировал 1200 своих представителей в качестве членов комиссий всех уровней. 
 
"Все они добросовестно выполняли свою работу, за что им большое спасибо", - поблагодарил Бабешко своих однодумцев.
 
Напомним, победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.
 
Источник:   ТОП "Голос"
 Тэги:  выборы, харьков
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