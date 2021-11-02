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02.11.2021  16:00   Виталий Хиневич

Из Харькова запустили модернизированный поезд межобластного сообщения (фото)

С 1 ноября 2021 года на маршрут вышел электропоезд повышенной комфортабельности.

Модернизированный поезд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
 
Отмечается, что пригородный поезд прошел полнейшую модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.
 
В частности, в салоне вагонов заменены пассажирские сиденья, установлено светодиодное освещение, а также состав приспособлен для маломобильных групп населения.
 
Кроме этого, был выполнен капитальный ремонт технических конструкций поезда.
 
Модернизированный поезд
 
Поезд начнет курсировать между Харьковом и Краматорском. Отправление из Харькова будет ежедневным, кроме среды, в 10:16 и с прибытием в Краматорск в 14:55.
 
Из Краматорска поезд отправляется в 15:20 и прибывает в Харьков в 20:00.
 
Напомним, ранее харьковчане провели ночь в поезде вместе с жуткими насекомыми.
 
Источник:   Укрзализныця
 Тэги:  харьков, укрзализныця
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