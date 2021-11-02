02.11.2021 16:00 Виталий Хиневич

Из Харькова запустили модернизированный поезд межобластного сообщения (фото)

С 1 ноября 2021 года на маршрут вышел электропоезд повышенной комфортабельности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Отмечается, что пригородный поезд прошел полнейшую модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.

В частности, в салоне вагонов заменены пассажирские сиденья, установлено светодиодное освещение, а также состав приспособлен для маломобильных групп населения.

Кроме этого, был выполнен капитальный ремонт технических конструкций поезда.

Поезд начнет курсировать между Харьковом и Краматорском. Отправление из Харькова будет ежедневным, кроме среды, в 10:16 и с прибытием в Краматорск в 14:55.

Из Краматорска поезд отправляется в 15:20 и прибывает в Харьков в 20:00.

Напомним, ранее харьковчане провели ночь в поезде вместе с жуткими насекомыми.