02.11.2021 16:00 Виталий Хиневич
Из Харькова запустили модернизированный поезд межобластного сообщения (фото)
С 1 ноября 2021 года на маршрут вышел электропоезд повышенной комфортабельности.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Отмечается, что пригородный поезд прошел полнейшую модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.
В частности, в салоне вагонов заменены пассажирские сиденья, установлено светодиодное освещение, а также состав приспособлен для маломобильных групп населения.
Кроме этого, был выполнен капитальный ремонт технических конструкций поезда.
Поезд начнет курсировать между Харьковом и Краматорском. Отправление из Харькова будет ежедневным, кроме среды, в 10:16 и с прибытием в Краматорск в 14:55.
Из Краматорска поезд отправляется в 15:20 и прибывает в Харьков в 20:00.
Напомним, ранее харьковчане провели ночь в поезде
вместе с жуткими насекомыми.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости