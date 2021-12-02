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02.12.2021  11:10   Виталий Хиневич

Из Харькова будет курсировать региональный экспресс

В 2022 году запустят новый межобластной экспресс.

Поезд Харьков-Попасная
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая. 
 
Отмечается, что с начала 2022 года запустят новый железнодорожный экспресс сообщением «Харьков-Попасная». Общая вместимость подвижного состава достигает 170 человек, максимальная скорость дизельного поезда 140 километров в час. 
 
 
Кроме этого отмечается, что всего планируется закупить 20 дизель-поездов, которые будут совершать межрегиональные перевозки пассажиров. 
 
На данный момент через Харьков курсирует поезд №20 сообщением «Киев-Попасная». Совершить посадку на него возможно на железнодорожной станции «Харьков-Балашовский». Стоимость плацкартного места составляет примерно 230 гривен.
 
Напомним, «Укрзализныця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.
 
Источник:   Сергей Гайдай
 Тэги:  укрзализныця, харьков, попасная
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