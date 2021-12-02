02.12.2021 11:10 Виталий Хиневич

Из Харькова будет курсировать региональный экспресс

В 2022 году запустят новый межобластной экспресс.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая.

Отмечается, что с начала 2022 года запустят новый железнодорожный экспресс сообщением «Харьков-Попасная». Общая вместимость подвижного состава достигает 170 человек, максимальная скорость дизельного поезда 140 километров в час.

Кроме этого отмечается, что всего планируется закупить 20 дизель-поездов, которые будут совершать межрегиональные перевозки пассажиров.

На данный момент через Харьков курсирует поезд №20 сообщением «Киев-Попасная». Совершить посадку на него возможно на железнодорожной станции «Харьков-Балашовский». Стоимость плацкартного места составляет примерно 230 гривен.

Напомним, «Укрзализныця» завершила финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов , приобретенных на средства государственного бюджета.