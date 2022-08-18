18.08.2022 20:58 Дмитрий Колоней

У потягах Укрзалізниці з'явилася безкоштовна ігротека

Нововведення вже є у розпорядженні пасажирів ста вагонах на довгих маршрутах

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Судебно-юридическую газету, згідно інформації від пресс-службі підприємства, «Укрзалізниця» вирішила повернути шахи на борт своїх поїздів та запустити у них безкоштовну ігротеку. Для пілотного проекту обрали потяги на довгих маршрутах у Відень, Будапешт, Варшаву, Гелм, Перемишль та Ужгород. У них облаштують бібліотеку настільних ігор від магазину Kilogames. Серед ігор будуть шашки, шахи, нарди та ексклюзивна настільки "Залізниця".

Згодом безкоштовна гра розширюватиметься, а придбати додаткові ігри за бажання можна буде у провідника.

"Так, ми справді вважаємо, що це актуально, адже настільні ігри допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, а ще це приємний безкоштовний бонус до подорожі потягом!", - кажуть в УЗ.