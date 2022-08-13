13.08.2022 18:20 Віталій Хінєвіч
«Електронна черга» на кордоні: Прем'єр-міністр України доручив прискорити запуск послуги
Послуги «електронна черга» сприятиме прискореному проходженню на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що розбудову якісної прикордонної інфраструктури обговорили під час наради з командою Міністерства інфраструктури.
За його словами прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу.
Прем’єр-міністр поставив перед міністерством такі завдання:
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прискорити запуск послуги «електронна черга» на кордоні;
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активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
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у перспективі такі зони необхідно буде облаштувати згідно зі стандартами та директивами ЄС по всій країні. Відповідальним органам необхідно вже почати готуватися до цих нововведень;
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спільно з Держмитслужбою опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону, зокрема закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур;
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опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.
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