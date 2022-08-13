13.08.2022 18:40 Віталій Хінєвіч

ЗСУ змусили ворога тікати в Харківській області

Ворог обстрілював населені пункти в Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.