13.08.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області з’явиться рада з питань внутрішньо переміщених осіб

До Координаційної ради ввійдуть відповідальні посадовці, а також переселенці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Лозівського міського голову Сергія Зеленського.

У Лозівській громаді Харківської області, з’явиться Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб.

Дане рішення було прийнято через те, що в багатьох населених пунктах Харківської, Донецької та Луганської областях пошкоджена критична інфраструктура і можуть бути проблеми з опаленням.

Таким чином кількість ВПО може збільшитись. Наразі на території громади зареєстровано понад 8 тисяч переселенців.

Варто зазначити, що до Координаційної ради ввійдуть відповідальні посадовці, а також переселенці.

За словами Лозівського міського голови Сергія Зеленського, необхідно вирішити:

облаштування місць тимчасового проживання;

підготовка до осінньо-зимового періоду;

житло для переселенців та його ремонт;

гуманітарна допомога потребуючим родинам;

працевлаштування;

навчання дітей та створення умов для дистанційних занять.

Нагадаємо, у двох населених пунктах Дергачівського району відновили газопостачання.