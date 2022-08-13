    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харківській області з’явиться рада з питань внутрішньо переміщених осіб
13.08.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області з’явиться рада з питань внутрішньо переміщених осіб

До Координаційної ради ввійдуть відповідальні посадовці, а також переселенці.

Координаційна рада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Лозівського міського голову Сергія Зеленського.
 
У Лозівській громаді Харківської області, з’явиться Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб. 
 
Дане рішення було прийнято через те, що в багатьох населених пунктах Харківської, Донецької та Луганської областях пошкоджена критична інфраструктура і можуть бути проблеми з опаленням.
 
Таким чином кількість ВПО може збільшитись. Наразі на території громади зареєстровано понад 8 тисяч переселенців.
 
Варто зазначити, що до Координаційної ради ввійдуть відповідальні посадовці, а також переселенці.
 
За словами Лозівського міського голови Сергія Зеленського, необхідно вирішити:
 
  • облаштування місць тимчасового проживання;
  • підготовка до осінньо-зимового періоду;
  • житло для переселенців та його ремонт;
  • гуманітарна допомога потребуючим родинам;
  • працевлаштування;
  • навчання дітей та створення умов для дистанційних занять.

Нагадаємо, у двох населених пунктах Дергачівського району відновили газопостачання.

Источник:   Сергій Зеленський
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Надзвичайні події Чоловік жорстоко вбив свого знайомого у Харківській області 13.08 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова 13.08 Надзвичайні події ЗСУ змусили ворога тікати в Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 