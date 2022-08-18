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18.08.2022  21:29   Дмитрий Колоней

Ворог готує теракт на атомній станції: розвідка України

ГУР МО України отримала нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня 2022 року.

Готує теракт на атомній станції ворог
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, розвідка отримала додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції у п'ятницю 19 серпня 2022 року. Зокрема, ліцензованому персоналу (який  виконує  свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.
 
18 серпня 2022 року на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники росатому в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС.
 
Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  провокация, агрессия россии, украина, заэс
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