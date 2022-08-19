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19.08.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня

Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Удень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.


РЕДПОСТ

харьков

За даними гідрометцентру, вдень 19 серпня очікуються грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) повідомляє РЕДПОСТ.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+23°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 40%. Температура повітря +26°...+29°C (відчувається як +32°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +28°...+20°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 47%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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