19.08.2022 06:30

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Можливі нові знайомства та здобуття нового досвіду – навіть там, де ви цього зовсім не очікуєте. Прислухайтеся до інтуїції – це допоможе у потрібну хвилину.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Жодні непередбачені обставини не зможуть збити Овна з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть його, але це не завадить Овну сорганізуватися і таки довести свої справи до кінця. Так що в цілому день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Овен не дратуватиметься на прикрі перешкоди.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День у Тельця загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Скоріше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день, за яким знову вигляне сонце.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У життя Близнюків увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Близнюків побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не загубити голову! Наслідки цих захоплень Близнюків ще довго можуть розходитися з їхньої долі, наче кола по воді.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки будуть прихильні до Раку! День обіцяє складатися досить позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня на Раку цілком можуть очікувати приємні несподіванки. Ну а від неприємних поворотів Рака вбереже його внутрішня обачність і інтуїція, що загострилася.

Лев (24 липня – 23 серпня)

З самого ранку в душі у Лева почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ані навколишні, ані сам Лев можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День же буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Лева спалах раптового гніву. З боку це буде схоже на те, якби хтось вирішив пограти з сірниками поруч із бочкою бензину.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День у Діви обіцяє складатися досить вдало. З ранку зірки налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися не слід: протягом дня доля може не раз надати Діві чудові шанси для того, щоб узяти гору над своїми суперниками чи конкурентами. Втративши ж ці шанси, Діва ще довго жалкуватиме про це.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час їм захочеться провести вдома, проте протягом дня плани Терезів можуть неодноразово змінюватись. Хоч самі Терези і не налаштовані виявляти ініціативу, але із задоволенням приймуть пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів. Головне, щоб ця пропозиція виходила від людини, з якою Терезам по-справжньому комфортно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону захочеться відпочити і розслабитися, ось тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Скорпіон зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити в найближчий час, як обставини змусять його різко змінити свої плани. Або просто якась ідея несподівано спаде йому на думку, нагадавши про приказку: «Полювання ще неволі».

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільця можуть чекати на різноманітні сюрпризи! У його серці може спалахнути несподівана та бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід. Почуття можуть наринути на Стрільця настільки раптово, що він зовсім не встигне до них підготуватися. А можуть і не наринути – тут уже кому як пощастить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога краще не провокувати! Навіть незважаючи на його вразливу поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, але навіть самому Козерогу може здатися, що він – сам спокій і миролюбність, проте тим несподіваним буде раптовий напад подразнення. Одним словом, не дражнить Козерога - так усім буде краще!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Найефективніший шлях для Водолія – це не чинити опір обставинам і спокійно плисти за течією. Цього дня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатися діяти за суворим планом. Плани будувати, звичайно, можна, але при цьому Водолію слід бути готовим до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися. Довіртеся своїй інтуїції – вона підкаже, як краще діяти у несподіваних ситуаціях.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Творчий порив може накотити на Риб несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Риб з головою, понесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани. Але наприкінці, дивишся, і залишить по собі на березі якусь безцінну перлину.