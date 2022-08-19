19.08.2022 07:30 Рита Парфенова

19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні православні відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом.

Історія свята така. Задовго до своїх страждань і смерті на хресті Христос почав готувати учнів до майбутніх подій, щоб ті їх сприйняли. Справа в тому, що навіть апостоли, які тісно спілкувалися з Ісусом, були впевнені, що Месія має бути царем Ізраїлевим. Христос же хотів, щоб вони зрозуміли, що він не єврейський пророк, а Син Божий, що прийшов на землю заради спасіння всього людського роду.



Тому необхідно було, як пише преподобний Юхим Сирін, «щоб Господь явив їм царство слави своєї передусім наруги своєї та безчестя, щоб знали вони, що розіп'ятий він не через свою неміч, а добровільно для спасіння світу».



З трьома найближчими учнями – Петром, Яковом та Іваном – Ісус зійшов на гору Фавор для молитви. Молячись, апостоли задрімали і не бачили початку Преображення Господнього. Їх розбудило сяйво слави — надзвичайне світло, що походило від Христа. Поруч зі своїм учителем апостоли побачили Мойсея та Іллю, які розмовляли з ним про вихід до Єрусалиму заради здійснення спокутного подвигу.



Потім на гору спустилася хмара, і учні почули голос Господній: «Це мій син улюблений, у якому моє благовоління». Апостоли злякалися, впали ниць і лежали доти, доки Ісус не торкнувся їх. Насамкінець Христос попросив учнів нікому не розповідати про побачене, поки не відбудуться страта і воскресіння.



Яблучний Спас прийшов до нас із язичницької Русі. Це свято збирання врожаю яблук. Усі обряди цього свята та ще двох інших Спасів були присвячені Богам Спасам, які мають язичницьке коріння. У давнину таких свят було безліч, вони присвячувалися врожаям кожного плоду і перед вживанням їх обов'язково висвітлювали. Були, наприклад, такі Спас, як хлібний, ягідний, грибний та інші.



До Другого Спасу їсти яблука заборонялося, а перші зібрані цього дня плоди освячували в церкві і лише потім куштували. Іноді, доїдаючи останній шмат спасського яблука, загадували бажання і вірили, що воно обов'язково здійсниться. У південних районах нарівні з яблуками освячували та куштували перший виноград.



Цього дня влаштовувалися торги, де виставляли цілі вози з яблуками. Окрім того, люди, які мали сади, вважали своїм обов'язком у цей день пригостити плодами хворих, жебраків та сирих. Тих, хто порушував цей звичай, вважали людьми непорядними.



Яблучний Спас ще називають "першими осенінами", тобто зустріччю осені. Вважається, що з Яблучним Спасом приходять перші холоди. Тому за старих часів і існував звичай - гуляти в полі, проводити піснями захід сонця першого осіннього сонця.



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Сьогодні належить вшановувати одну з наймужніших професій у світі. Чи жарт – добровільно йти до бджолиної хмари, щоб видобути одну з найправильніших їстівних субстанцій у світі.



Професійне свято пасічників – День пасічника – в Україні почали відзначати з 1997 року.



Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках країни працює близько п'яти мільйонів бджолиних сімей.



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19 серпня святкують Всесвітній день гуманітарної допомоги. Він покликаний нагадати про людей, які живуть у злиднях, і про необхідність забезпечити, щоб вони отримували допомогу, на яку заслуговують.



Крім того, цього дня світова спільнота згадує людей, які втратили своє життя, рятуючи інших, щоб віддати їм належне. Один із них - співробітник Організації об'єднаних націй Сержіу Вієйра ді Меллу, який загинув внаслідок вибуху готелю в Багдаді. Це сталося 19 серпня 2003 року — і на честь цієї сумної події обрано дату Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.



Цього року ООН та її партнерські організації закликають проявити солідарність та надати підтримку 130 мільйонам людей, які потребують гуманітарної допомоги. День проходить під гаслом «Єдине людство» і покликаний привернути увагу широкого загалу до підсумків Всесвітнього саміту з гуманітарних питань, що відбувся у Стамбулі, учасники якого пообіцяли допомогти людям, які переживають кризу, та забезпечити безпечні та ефективні способи надання гуманітарної допомоги.



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Усі фотографи (і любителі, і професіонали) та поціновувачі цього мистецтва щороку 19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії. А засновано його було в 2009 році з ініціативи австралійського фотографа на ім'я Корське Ара.



Дата свята була обрана у зв'язку з тим, що цього дня у 1939 році широкому загалу було представлено метод отримання відбитка фото – дагеротипу, прототипу фотографії. Цей винахід належить Луї Жаку Манде Дагера, у якого патент на таку перспективну інновацію викупив уряд Франції, він і проголосив його винахід «подарунком світу». Адже винахід Дагера став першим кроком на шляху до фотографії як загальнодоступної технології.

Також цього дня

1956 - американець Гейл Борден запатентував спосіб отримання молока, що згущує.



1983 – народилася Габріель «Коко» Шанель, французький кутюр'є, законодавець моди у світовому та тимчасовому масштабі.



1914 – створено керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу.



1945 – народився Ієн Гіллан, британський рок-співак, вокаліст рок-гурту «Deep Purple».



1960 – перший в історії політ у космос живих істот із поверненням на Землю: «Супутник 5» із собаками Білка та Стрілка на борту благополучно повернувся на Землю.



1967 – «Пінк Флойд» вперше потрапили до англійського хіт-параду найкращих альбомів зі своєю дебютною платівкою «Piper at the Gates of Dawn».



1969 – народився Меттью Пері, американський актор, зірка серіалу «Друзі». До речі, роль Ніка Озеранського з «Дев'яти ярдів» писалася спеціально для нього.



1991 – спроба державного перевороту (ГКЧП), спрямованого збереження СРСР. Не вийшло...



1992 – у Києві розпочав роботу І Всесвітній форум українців.



2004 – компанія Google розпочала продаж своїх акцій на фондовому ринку.



2016 – у Харкові відкрито 30-ту станцію харківського метрополітену – «Перемога». Станція розташована на Олексіївській лінії метро.



Іменини відзначають: Лев.