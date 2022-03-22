Оккупанты устроили провокацию на Харьковщине (видео)

22.03.2022 21:33 Дмитрий Колоней

Россияне попытались создать лживую картинку о якобы поддержке “русского мира” на Харьковщине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сегодня, 22 марта 2022 года в Волчанске российские оккупанты устроили публичную позорную провокацию. Но там дали четко понять, Волчанск – это Украина!

Как отметил Олег Синегубов, "Вы можете делать попытки назначать псевдо-руководителей, манипулировать людьми, предавшими свою страну и односельчан, но у вас ничего не получится. Не удастся купить наших украинцев дешевыми подачками".

Глава ОВА также обратился к местным жителям с призывом не поддаваться на провокации, не верить обещаниям, лозунгам тех, кто тысячами убивает украинцев!

"Не подписывайте никакие документы, не берите никакую помощь из рук оккупантов! Ибо на этих руках – смерть украинцев и разрушенные города! Мы ничего не забудем, обязательно отомстим, дадим достойный отпор и ответ!", - подытожил Олег Синегубов.