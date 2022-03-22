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22.03.2022  20:38   Дмитрий Колоней

Харьков и область сдерживают активизировавшихся оккупантов

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Олега Синегубова, сегодня, 22 марта 2022 года, активизировалась враждебная артиллерия, оккупанты обстреливали исторический центр Харькова. ВСУ не отступают ни на шаг, по некоторым направлениям переходят в контрнаступление.
  • Харковчанами передали автомобиль "скорой", оборудование и 6 тонн медикаментов в областную больницу, которые будут  направлены в другие медучреждения области;
  • С Офисом Президента обсужден старт посевной кампании.
  • Будет восстановлено сообщение с некоторыми районами области;
  • Как отметил, Олег Синеубов, делается все, чтобы вернуть главу Циркуновской общины Николая Сикаленко. По нашей информации, россияне отвезли его в Липцы.

 

Тэги:  агрессия рф, обстрела, харьков
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