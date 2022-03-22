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22.03.2022  19:58   

"Победа - за нами!!" - Игорь Терехов встретился с харьковчанами на улицах города (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов разместил ролик на Телеграмм-канале.


"Победа - за нами!!" - Игорь Терехов встретился с харьковчанами на улицах города (видео)
Как сообщается РЕДПОСТ, Харьковский городской голова опубликовал видеоролик, посвященный все более вступающей в права весне и неминуемой победе над оккупантами. Руководитель несломленного врагами города общается с харьковчанами. 
 
"Весна в Харькове!
 
Победа - за нами!!" - прокомментировал ролик Игорь Терехов.
Тэги:  игорь терехов. агрессия рф, харьков
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