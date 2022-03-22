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22.03.2022  18:51   Дмитрий Колоней

В Харькове действуют мошенники, наживающиеся на похоронах

Харьковчан призывают опасаться мошенников, оказывающих ритуальные услуги по завышенным ценам.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в Харькове недобросовестные предприниматели устанавливают заоблачные тарифы на захоронение умерших, которые в отдельных случаях могут достигать 20-25 тыс. грн.
 
«Местная власть расценивает такие действия не иначе как мародерство. Поэтому мы призываем жителей города обращаться исключительно в КП «Ритуал». В это непростое для страны время оно предоставляет ритуальные услуги и реализует ритуальную атрибутику по сниженным ценам, утвержденным Харьковским городским советом на период военного положения. В подчинении предприятия - городские кладбища, крематорий, ритуальные бюро и салоны, которые находятся почти во всех районах города», - отметили в департаменте.
 
О фактах злоупотребления в сфере ритуальных услуг харьковчан просят сообщать по тел.: 0-800-301-562. Получить услуги КП «Ритуал» можно по адресу: ул. Конторская, 3, тел.: +38 (057) 712-10-34. С тарифами предприятия можно ознакомиться здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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