22.03.2022 18:51 Дмитрий Колоней

В Харькове действуют мошенники, наживающиеся на похоронах

Харьковчан призывают опасаться мошенников, оказывающих ритуальные услуги по завышенным ценам.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в Харькове недобросовестные предприниматели устанавливают заоблачные тарифы на захоронение умерших, которые в отдельных случаях могут достигать 20-25 тыс. грн.

«Местная власть расценивает такие действия не иначе как мародерство. Поэтому мы призываем жителей города обращаться исключительно в КП «Ритуал». В это непростое для страны время оно предоставляет ритуальные услуги и реализует ритуальную атрибутику по сниженным ценам, утвержденным Харьковским городским советом на период военного положения. В подчинении предприятия - городские кладбища, крематорий, ритуальные бюро и салоны, которые находятся почти во всех районах города», - отметили в департаменте.

О фактах злоупотребления в сфере ритуальных услуг харьковчан просят сообщать по тел.: 0-800-301-562. Получить услуги КП «Ритуал» можно по адресу: ул. Конторская, 3, тел.: +38 (057) 712-10-34. С тарифами предприятия можно ознакомиться здесь.