22.03.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Взрывоопасные предметы: что делать, если нашли в Харькове (фото)

Что нужно знать и выполнять – рекомендации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, спасатели предупреждают, чтобы харьковчане обходили снаряды, которые не разорвались - они готовы взорваться в любой момент.

Не подбирали такие "трофеи".

В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку.

Запрещено:

приближаться к взрывоопасному предмету;

передвигать его или брать в руки;

разбирать, бросать, бить по нему;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

приносить взрывоопасный предмет на дом.

Обо всех подобных находках сообщайте по телефонам 101 – ГСЧС или 102 – Национальную полицию.