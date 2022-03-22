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22.03.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Взрывоопасные предметы: что делать, если нашли в Харькове (фото)

Что нужно знать и выполнять – рекомендации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, спасатели предупреждают, чтобы харьковчане обходили снаряды, которые не разорвались - они готовы взорваться в любой момент.
Не подбирали такие "трофеи".
 
 
В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку.
 

Запрещено:

  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • передвигать его или брать в руки;
  • разбирать, бросать, бить по нему;
  • разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  • приносить взрывоопасный предмет на дом.
Обо всех подобных находках сообщайте по телефонам 101 – ГСЧС или 102 – Национальную полицию.
 
Тэги:  агрессия россии, взрывоопасные предметы, харьков, украина
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