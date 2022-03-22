22.03.2022 17:08 Дмитрий Колоней

Ложные вызовы мешают работе харьковских коммунальщиков

«Харьковводоканал» просит харьковчан более тщательно проверять места предположительных протеканий воды и не совершать ложных вызовов аварийных бригад



Ложные вызовы мешают работе харьковских коммунальщиков



Как сообщает РЕДПОСТ, бригады «Харьковводоканала» ремонтируют сеть и возобновляют подачу воды в дома жителей трех районов - Индустриального, Новобаварского и Шевченковского. Ежедневно реставрируются колодцы.

Из-за тяния таяние снега, по улицам текут ручьи, поэтому харьковчане ошибочно предполагают, что это порыв водовода. В частности, вчера аварийная бригада Московского района приняла четыре таких ложных вызова. В связи с этим начальник службы водопроводных сетей Московского района комплекса «Харьковводоснабжение» Вячеслав Глущенко просит горожан, прежде чем сообщать о протекании, убедиться, что это именно порыв, а не таяние снега, и более точно указывать место аварийной ситуации.

«Московский район один из тех районов, что наиболее страдают от обстрелов. Наши ремонтники выполняют по несколько восстановительных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, плюс проводят реконструкцию 4-5 смотровых колодцев каждый день. И это под непрерывными обстрелами. Да, мы стараемся реагировать и проверять все заявки, чтобы обеспечить потребителей водой, но когда приезжаем, а там нет порыва, а тает снег, жаль потраченного времени и напрасно израсходованного топлива в автомобиле. Тем более, что в этот период могли бы действительно устранить где-то аварийную ситуацию на сетях», - отметил Вячеслава Глущенко.