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22.03.2022  16:32   Дмитрий Колоней

Аферисты продают гуманитарную помощь в Харькове

Полиция Харькова просит сообщать о мошенниках.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, в Интернете стала появляться информация о злоумышленниках,  продающих товары для гуманитарной помощи. Правонарушители заставляют граждан отдавать последние деньги за продукцию, которую они должны получать бесплатно и наживаются на чужом горе.
Если вы обнаружили факт торговли гуманитарной помощью, сообщайте в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Тэги:  афера, мошенничество, харьков, гуманитарная помощь
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