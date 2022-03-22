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22.03.2022  16:29   Василий Голосный

Харьков в 26-й день после полномасштабного вторжения России в Украину (фото)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Наш корреспондент Василий Голосный по мере возможности фиксирует все разрушения в городе.

Харьков в 26-й день после полномасштабного вторжения России в Украину

Ранее фотокорреспондент РЕДПОСТ заснял центр Харькова с результатами российских бомбардировок.

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Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков
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