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16.03.2022  20:51   Евгений Клочко

Харьков в руинах. Двадцать первый день войны (фото)

Более сотни убитых, более 500 раненых жителей Харьковщины за 21 день широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Харьков 16 марта: фото разрушенного города

Фотокорреспондет РЕДПОСТ Василий Голосный вышел в центральную и не только часть города и снял шокирующие кадры Харькова после авианалетов и ракетных ударов рашистов.

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Тэги:  агрессия россии, спасатели, обстрелы, харьков
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