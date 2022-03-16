16.03.2022 20:51 Евгений Клочко

Харьков в руинах. Двадцать первый день войны (фото)

Более сотни убитых, более 500 раненых жителей Харьковщины за 21 день широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Фотокорреспондет РЕДПОСТ Василий Голосный вышел в центральную и не только часть города и снял шокирующие кадры Харькова после авианалетов и ракетных ударов рашистов.

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