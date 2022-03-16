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16.03.2022  20:00   Дмитрий Колоней

Агрессия России: Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда

Встреча была посвящена открытии расследования в отношении ужасающих нарушений Россией международного уголовного права во время вторжения в Украину.

 
Как ообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт Президента Украины, Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, который пребывает в нашей стране с визитом.
 
«Для нас очень важно во время войны, во время агрессии российского государства против наших людей, что вы так быстро отреагировали, так профессионально», – констатировал Владимир Зеленский.
 
Он заверил, что украинская власть готова оказывать максимальное содействие в деятельности следственной группы МУС, которая с марта начала работу в нашей стране. К этой деятельности привлечены Генеральный прокурор Украины и правоохранительные органы.
 
«Все понимают, что происходит. Есть уже две тысячи пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства и всё, что они сказали без давления. Все, кто отнял жизнь у людей ни за что на нашей земле, должны быть наказаны. Будем с вами сотрудничать на самом высоком уровне», – отметил Глава государства.
 
Он подчеркнул, что ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным. Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности – от исполнителей до военно-политического руководства страны-агрессора.
 
Карим Хан в свою очередь рассказал, что у него уже была возможность ознакомиться с фото- и видеоматериалами, на которых зафиксированы последствия вторжения и бомбардировок в Мариуполе и других городах – страдания людей, в том числе детей и женщин.
 
«Закон должен сейчас идти вперед и использоваться для защиты этих людей», – подчеркнул прокурор Международного уголовного суда.
 
Он констатировал: для поддержки Украины в этой борьбе произошло историческое оперативное объединение большого количества стран.
 
«Они поняли, что верховенство права не может жить просто в университетах и судах. Это нужно воплощать в реальность, если мы хотим, чтобы была справедливость», – добавил Карим Хан и отметил, что ожидает эффективного сотрудничества с Украиной и получения информации из всех перехваченных показаний для того, чтобы действительно дойти до сути.
 
Владимир Зеленский подчеркнул, что готов всячески содействовать расследованию МУС, «чтобы все преступники были привлечены к ответственности».
 
Источник:   Официальный сайт Президента Украины
 Тэги:  агрессия россии, зеленский, харьков, украина
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