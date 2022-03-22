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22.03.2022  15:54   Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» круглосуточно контролирует качество воды

Специалисты без выходных проверяют качество воды во всех районах Харькова.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, КП «Харьковводоканал» каждый день контролирует качество воды во всех районах Харькова. На 22 марта 2022 года, согласно проведенным исследованиям, отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям в водопроводной воде нет, качество воды соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам.
 
«Мы работаем 24/7, преодолевая все обстоятельства. Просим харьковчан соблюдать спокойствие и набрать необходимый запас воды на случай нештатных ситуаций на сооружениях и сетях водоснабжения после обстрелов и взрывов», - отметили на предприятии.
 
Также там сообщили, что все работники КП обеспечены необходимыми материалами и, в случае возникновения аварийных ситуаций, незамедлительно приступают к их ликвидации.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, контроль качества, харьков
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