22.03.2022 15:18 Дмитрий Колоней

В Харькове продолжают разбирать завалы разрушенных зданий

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Олега Синегубова, продолжаются работы в зданиях облгосадминистрации и Главного управления Национальной полиции, разрушенных оккупантами в начале марта. По его словам, в последние сутки обстрелы из танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня участились.

В результате этого снова пострадали Северная Салтовка, ХТЗ, Большая Даниловка, а также частно Алексеевка и Холодная гора. Кроме того, оккупанты активизировали свою деятельность в направлениях Дергачей, Чугуева и Изюма.

«Вооруженные Силы свои позиции удерживают, уничтожают врага на дальних подходах к городу Харькову. Над Чугуевым вчера был сбит вражеский самолет, а сегодня утром – беспилотный аппарат, проводивший разведку», – сообщил председатель ХОВА.