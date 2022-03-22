    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове продолжают разбирать завалы разрушенных зданий
22.03.2022  15:18   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжают разбирать завалы разрушенных зданий

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Олега Синегубова, продолжаются работы в зданиях облгосадминистрации и Главного управления Национальной полиции, разрушенных оккупантами в начале марта. По его словам, в последние сутки обстрелы из танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня участились.
 
В результате этого снова пострадали Северная Салтовка, ХТЗ, Большая Даниловка, а также частно Алексеевка и Холодная гора. Кроме того, оккупанты активизировали свою деятельность в направлениях Дергачей, Чугуева и Изюма.
 
«Вооруженные Силы свои позиции удерживают, уничтожают врага на дальних подходах к городу Харькову. Над Чугуевым вчера был сбит вражеский самолет, а сегодня утром – беспилотный аппарат, проводивший разведку», – сообщил председатель ХОВА.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия рф, разбор завалов, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.03 Криминал и происшествия На Харьковщине повреждены оккупантами около 60 школ 21.03 Общество Помощь вынужденным переселенцам: кто и как ее получит 21.03 Криминал и происшествия По Харьковщине оккупанты разбрасывают кассетные мины (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 