    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Эвакуация из Харькова: какие дополнительные рейсы запустила Укрзалізниця 23 марта
23.03.2022  08:07   Рита Парфенова

Эвакуация из Харькова: какие дополнительные рейсы запустила Укрзалізниця 23 марта

В среду, 23 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано три эвакуационных рейса.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.

На 23 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из:

Киев, вокзал Дарница:

8:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №279/278 Краматорск – Львов;
16:00 - №285/284 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

 

Тэги:  агресия россии, эвакуация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело (фото) 23.03 Общество Создан полезный сайт для тех, кто остался в Харькове 21.03 Общество Водители и врач гумконвоя, пропавшие на пути в Волчанск, вернулись в Харьков
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 