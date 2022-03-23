23.03.2022 08:18

Харьков 23 марта. Оперативная обстановка в регионе от ГСЧС

За сутки с 22 по 23 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 33 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.



ГСЧС

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 232 марта.



Подразделения ГСЧС в течение суток осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, возникающих в Киевском, Основянском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, Харьковском, Лозовском и Изюмском районах области.



Неспокойными вчерашние сутки были и в городе Лозовая. Враг нанес массированный ракетный удар по населенному пункту, в результате чего было уничтожено и частично повреждено около 20 жилых домов частного сектора. В двух домах произошли пожары, для ликвидации которых привлекались подразделения ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.





Продолжается расчистка завалов разрушенных жилых домов и административных зданий. Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Индустриальном и Московском районах Харькова. Продолжается расчистка завалов разрушенных жилых домов и административных зданий. Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Индустриальном и Московском районах Харькова.





Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 27 адресов в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы. Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 27 адресов в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 22 марта.