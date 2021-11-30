30.11.2021 18:43 Евгений Клочко

Из Харькова в Мариуполь запустят новые спальные вагоны (фото)

АО «Укрзализныця» завершило финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу железнодорожного перевозчика. 10 купейных вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) будут курсировать на самом длинном в стране маршруте, объединяющем 16 городов. Маршрут поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов был разработан специально для нового графика пассажирских перевозок.

Одновременно с этим спальные вагоны, производства КВСЗ также будут курсировать в составе поезда №77/78 сообщением Харьков - Мариуполь.

Стоит отметим, что новые комфортные вагоны оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами.

Также каждое пассажирское купе будет оснащено сигнализацией, увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.