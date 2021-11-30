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30.11.2021  18:43   Евгений Клочко

Из Харькова в Мариуполь запустят новые спальные вагоны (фото)

АО «Укрзализныця» завершило финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.

Новый состав Крюковского вагоностроительного завода
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу железнодорожного перевозчика. 10 купейных вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) будут курсировать на самом длинном в стране маршруте, объединяющем 16 городов. Маршрут поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов был разработан специально для нового графика пассажирских перевозок.
 
Новый состав Крюковского вагоностроительного завода
 
Одновременно с этим спальные вагоны, производства КВСЗ также будут курсировать  в составе поезда №77/78 сообщением Харьков - Мариуполь.
 
Стоит отметим, что новые комфортные вагоны оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами.
 
Новый состав Крюковского вагоностроительного завода
 
Также каждое пассажирское купе будет оснащено сигнализацией, увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.
 
Напомним, поезд №77/78 Харьков – Мариуполь будет доставлять людей к морю на 2:05 часов быстрее чем ранее.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзализныця, поезда, харьков
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