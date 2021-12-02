02.12.2021 10:50 Виталий Хиневич

Новый штамм коронавируса распространяется по миру

За прошедшие сутки во многих странах выявили новый штамм COVID-19 «Омикрон»

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «День».

Отмечается, что за прошедшие сутки новый штамм коронавирусной инфекции выявили практически в 20 странах. Клинически подтвердили наличие «Омикрона» в Испании, Австрии, Японии, Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае, Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании.

На данный момент специалисты устанавливают круг общения людей, которые инфицированы «Омикроном», а также проводят ряд мер, которые воспрепятствуют дальнейшему распространению штамма коронавируса.

В свою очередь американские врачи заявили, что инфицированный «Омикроном» гражданин недавно прибыл с территории Южной Африки. Пациент полностью вакцинирован и имеет легкие симптомы заболевания.