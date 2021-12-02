02.12.2021 10:45 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Люботине: вторая потерпевшая скончалась в больнице

Женщина скончалась в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что женщина, которая попала под колеса авто марки «Hyundai» на автомобильной трассе «Киев-Харьков », скончалась сегодня ночью. Медики боролись за ее жизнь шесть часов.

Напомним, в Харьковской области произошла смертельная авария . На спуске перед Люботином, прямо на пешеходном, были сбиты две женщины. По предварительной информации, трагедия разыгралась около 17:40 на трассе Киев-Харьков на 460-м километре.

Женщины переходили дорогу по неосвещенному пешеходному переходу от маршрутки и попали под легковой автомобиль. Одна из них погибла, скончавшись до прибытия медиков. Ей было 56 лет, она харьковчанка, в Люботин приехала на дачу.

Источник: Харьковский городской совет

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