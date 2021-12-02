Смертельное ДТП в Люботине: вторая потерпевшая скончалась в больнице

Женщина скончалась в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи
Комментариев: 2
Александр
// 2021-12-02 13:13:46
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За сбитие пешехода вешать на ближайшем столбе. Тогда водители будут смотреть на дорогу.
Александр
// 2021-12-02 13:25:51
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Возможно кто-то считает мой предыдущий комментарий экстремистским, но дня не проходит чтобы в Харькове не сбили пешехода на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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