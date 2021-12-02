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02.12.2021  10:45   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Люботине: вторая потерпевшая скончалась в больнице

Женщина скончалась в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи

Смертельное ДТП на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что женщина, которая попала под колеса авто марки «Hyundai» на автомобильной трассе «Киев-Харьков», скончалась сегодня ночью. Медики боролись за ее жизнь шесть часов. 
 
Напомним, в Харьковской области произошла смертельная авария. На спуске перед Люботином, прямо на пешеходном, были сбиты две женщины. По предварительной информации, трагедия разыгралась около 17:40 на трассе Киев-Харьков на 460-м километре.
 
Женщины переходили дорогу по неосвещенному пешеходному переходу от маршрутки и попали под легковой автомобиль. Одна из них погибла, скончавшись до прибытия медиков. Ей было 56 лет, она харьковчанка, в Люботин приехала на дачу. 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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Комментариев: 2

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Александр // 2021-12-02 13:13:46 // Ответить
За сбитие пешехода вешать на ближайшем столбе. Тогда водители будут смотреть на дорогу.

Александр // 2021-12-02 13:25:51 // Ответить
Возможно кто-то считает мой предыдущий комментарий экстремистским, но дня не проходит чтобы в Харькове не сбили пешехода на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ.

 

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