02.11.2021 16:34

Добкин и Райнин готовят фальшивые документы против Терехова, — Блок Кернеса

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава городской партийной организации Блока Кернеса - «Успешный Харьков» Виктория Китайгородская.



Фото из открытых источников

По ее словам, наблюдатели выборов публично не освещали нарушения, которые пытались провести в пользу других кандидатов.

«Затягивался подсчёт голосов на избирательных участках по требованию других кандидатов. На 80 из 605 участков такой пересчёт проводился по 2, а то и про 3 раза», — отметила Китайгородская.

Китайгородская отметила, что сеть «Опора» не комментировала агитацию, которую вёл на своих страницах в соцсетях Михаил Добкин в нарушение правил дня тишины. А также высказала удивление тем, как «Опора» могла получить копии протоколов с якобы нарушениями в подсчете голосов, поскольку на многих участках её наблюдатели отсутствовали.

«Вызывает удивление, каким образом «Опора» получила копии протоколов, поскольку на многих избирательных участках не было их наблюдателей, их представителей. Я думаю, это было бы честно, чтобы они сказали, представители каких политических партий, каких комиссий или какие наблюдатели передали им эти материалы. Об отсутствии на этих участках представителей «Опоры» свидетельствуют журналы регистрации наблюдателей и доверенных лиц», —заявила Китайгородская.

Она отметила, что в адрес ее однопартийцев и активистов со вчерашнего дня поступают угрозы со стороны нынешнего куратора Михаила Добкина. А в штабе ОПЗЖ готовят информационные провокации против победителя выборов.

«Мы знаем, что в штабе Добкина-Райнина (Игоря Райнина, главы ОПЗЖ в Харьковской области. - ред) сейчас фальсифицируются некоторые документы, которые позже появятся в информационном пространстве. Эти документы касаются финансовой отчетности. Мы хотим заявить, что избирательная кампания Игоря Терехова была проведена официальным образом и все средства поступали через счет кандидата», — сказала Китайгородская

Доверенное лицо Игоря Терехова на выборах Алексей Менив в ходе брифинга подчеркнул, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на выборах не было. Также ни одна из жалоб на ход голосования в итоге не дошла до суда, в компетенции которого было бы принятие соответствующих мер.

Как известно, Игорь Терехов, который выдвигался на выборах мэра от Блока Кернеса - «Успешный Харьков», вчера официально был объявлен победителем с результатом 50,66% голосов.