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02.11.2021  16:57   Дмитрий Колоней

Изнасиловал маленькую девочку: в Харькове осудили преступника

В Харькове отправили за решетку 29-летнего насильника.

Криминал Харьков: Изнасиловавший девочку сядет на 11 лет
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича, расследование установило, что в сентябре 2019 мужчина, вернувшись домой, увидел спящую малолетнюю сестру своей пассии.
 
 
Последней не было дома и мужчина напал на девочку. Проснувшийся подросток начал сопротивляться, отталкивая преступника, но, мужчина надругался над малолетней. Московский райсуд Харькова 1 ноября 2021 года осудил  мужчину на 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Идет срок апелляционного обжалования.
 
Напомним, ранее мы писали о действовавшем в Харькове убийце и серийном насильнике, нападавшем в лифтах.
47-летний рецидивист, сидевший за умышленные убийства и изнасилования выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и нападал на них.

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, харьков
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