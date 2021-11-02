02.11.2021 16:57 Дмитрий Колоней

Изнасиловал маленькую девочку: в Харькове осудили преступника

В Харькове отправили за решетку 29-летнего насильника.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича, расследование установило, что в сентябре 2019 мужчина, вернувшись домой, увидел спящую малолетнюю сестру своей пассии.

Последней не было дома и мужчина напал на девочку. Проснувшийся подросток начал сопротивляться, отталкивая преступника, но, мужчина надругался над малолетней. Московский райсуд Харькова 1 ноября 2021 года осудил мужчину на 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, ранее мы писали о действовавшем в Харькове убийце и серийном насильнике , нападавшем в лифтах.

47-летний рецидивист, сидевший за умышленные убийства и изнасилования выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и нападал на них.