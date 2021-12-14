14.12.2021 16:48 Дмитрий Колоней

Чем интересен День зимнего солнцестояния

Самый короткий день в году может выпадать на разные даты.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , один раз в год, в декабре, световой день на нашей планете сокращается до минимального значения. При этом он может выпадать на разные даты. В 2021 году зимнее солнцестояние произойдет во вторник, 21 декабря, почти в шесть часов вечера, а если быть точнее – в 17 часов 59 минут 16 секунд по киевскому времени.

Дата зимнего солнцестояния зависит от того, високосный или нет год. Три года подряд он выпадал на 21 декабря. А на четвертый, перед високосным годом, эта дата смещается на один день вперед. Так, к примеру, будет в 2023 году – день зимнего солнцестояния пройдет 22 декабря.

Самый короткий световой день в 2021 году будет длиться 8 часов и несколько секунд, т.е. всего треть суток. А вот продолжительность самой длинной ночи вдвое превысит световой день 21 декабря и составит остальные две трети суток – почти 16 часов.

В день зимнего солнцестояния Солнце расположено на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.

Наибольший угол наклона земной оси относительно Солнца – 23°26'. Начиная с момента зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться, а ночь, наоборот – уменьшаться. Так продлится полгода, до дня летнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние дает начало астрономической зиме.

В день зимнего солнцестояния на полюсе северного полушария наступает середина полярной ночи.

В культуре многих народов день зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы.

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