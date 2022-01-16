16.01.2022 16:50 Виталий Хиневич

Извержение вулкана в Королевстве Тонга оставило след в земной атмосфере

Извержение вулкана Тонга было настолько сильным, что послало измеримую и видимую ударную волну по всему миру.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Meteoprog.ua.

Сообщается, что такие массивные извержения вулканов не являются обычным явлением, даже для вулканов различной значимости. Такие явления могут оставить глобальные отпечаток на весь мир и изменить многие параметры существования людей.

Хунга Тонга является подводным вулканом, в свою очередь это значит, что каждое его извержение будет сопровождаться штормами или даже цунами.

Во время извержения в 2009 году он нарушил уровень моря, затопив некоторые участки суши.

В этот раз вулкан создал огромное облако пыли, которое поднялось вверх на 20 километров и спровоцировало серию молний. Таким образом, зацепив нижнюю часть стратосферы. Пепел от извержения накрыл главный остров Тонга, заслонив солнце и превратив день в ночь.

Извержения такой силу встречаются довольно редко, звуковые волны разошлись так далеко, что их могли услышать даже жители северной Америки и Аляски. Это почти в 10 тысячах километров от места природного явления.

Напомним, извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение могли услышать жители Новой Зеландии и Австралии. Местные жители сообщают, что были слышны звуки похожие на взрывающиеся бомбы.