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16.01.2022  15:45   Виталий Хиневич

В Харькове неизвестные разбили входную дверь магазина

В Слободском районе Харькова неизвестные лица повредили входные двери магазина.

Криминал Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 16 января в период с 03:00 до 04:00 неизвестные повредили входные двери магазина по улице Молочной.
 
Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что вместе с дверью злоумышленники сломали платежный терминал внутри торговой точки.
 
 
На основании выявленных фактов возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
 
Напомним, ранее в Харьковской области нетрезвый сын избил своего отца.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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