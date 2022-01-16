16.01.2022 15:45 Виталий Хиневич

В Харькове неизвестные разбили входную дверь магазина

В Слободском районе Харькова неизвестные лица повредили входные двери магазина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 16 января в период с 03:00 до 04:00 неизвестные повредили входные двери магазина по улице Молочной.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что вместе с дверью злоумышленники сломали платежный терминал внутри торговой точки.

На основании выявленных фактов возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.