16.01.2022 15:45 Виталий Хиневич
В Харькове неизвестные разбили входную дверь магазина
В Слободском районе Харькова неизвестные лица повредили входные двери магазина.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 16 января в период с 03:00 до 04:00 неизвестные повредили входные двери магазина по улице Молочной.
Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что вместе с дверью злоумышленники сломали платежный терминал внутри торговой точки.
На основании выявленных фактов возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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