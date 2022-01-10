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10.01.2022  15:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области нетрезвый сын избил своего отца

Между сыном и отцом возникла ссора.

Убийство в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
В полицию обратилась жительница города Изюм, которая сообщила, что по месту ее жительства возникла ссора, между ее 38-летним сыном и мужем.
 
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что сын нанес своему 74-летнему отцу многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице. Также установлено, что злоумышленник находился под действием алкоголя.
 
 
По факту происшествия открыто уголовное производство, если вину нападавшего докажут ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
 
Напомним, ранее в Харьковской области рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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