10.01.2022 15:30 Виталий Хиневич

В Харьковской области нетрезвый сын избил своего отца

Между сыном и отцом возникла ссора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

В полицию обратилась жительница города Изюм, которая сообщила, что по месту ее жительства возникла ссора, между ее 38-летним сыном и мужем.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что сын нанес своему 74-летнему отцу многочисленные телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице. Также установлено, что злоумышленник находился под действием алкоголя.

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По факту происшествия открыто уголовное производство, если вину нападавшего докажут ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, ранее в Харьковской области рецидивистка убила мужчину и пошла вызывать скорую помощь.