10.01.2022 15:45 Виталий Хиневич

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редких хищных птиц

На территории Чернобыльского заповедники на фотоловушки попались редкие птицы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Сообщается, что фотокамеры заметили самца и самку орлана-белохвоста. На протяжении 28-29 декабря всего фототехника зафиксировала 11 орланов.

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Однако, ввиду значительной территории заповедника, точное число представителей данного рода птиц назвать сложно.

В это же время стоит отметить, что орлан - хищная птица, которая питается некрупной дичью и рыбой.

Напомним, в США нашли корабль , который исчез бесследно в XVII веке.