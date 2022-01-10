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10.01.2022  15:45   Виталий Хиневич

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили редких хищных птиц

На территории Чернобыльского заповедники на фотоловушки попались редкие птицы.

Орлан
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
 
Сообщается, что фотокамеры заметили самца и самку орлана-белохвоста. На протяжении 28-29 декабря всего фототехника зафиксировала 11 орланов.
 
 
Однако, ввиду значительной территории заповедника, точное число представителей данного рода птиц назвать сложно.
 
В это же время стоит отметить, что орлан - хищная птица, которая питается некрупной дичью и рыбой.
 
Напомним, в США нашли корабль, который исчез бесследно в XVII веке.
 
Источник:   Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
 Тэги:  чернобыль, птицы, харьков
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