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10.01.2022  14:30   Виталий Хиневич

В США нашли корабль, который исчез бесследно в XVII веке (фото)

Обломки корабля «Грифон» нашли охотники за сокровищами.

Корабль Грифон
Фото: Great Lakes Exploration Group via Pen News
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что корабль «Грифон» затонул почти 343 года назад на Великих озерах в США. Судно было создано французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. Исчезло оно в 1679 году при доставке ценного груза в виде мехов направляясь через озеро Мичиган.
 
Согласно одной из легенд, корабль был проклят шаманом, вторая легенда предполагает, что судно было захвачено индейцами, которые убили экипаж и затопили «Грифон».
 
Однако охотники за сокровищами склонны полагать, что корабль столкнулся с сильным порывов ветра и штормом, который уничтожил корабль. Более того, на исторической находке не было найдено повреждений от огня или других повреждений, характерных при захвате экипажа.
 
Напомним, группа ученых Китая нашла яйцо динозавра с зародышем внутри. Предварительный возраст находки может составлять от 72-66 миллионов лет. Удивительная находка была сделана на юге страны. Но больше всего специалистов заинтересовало расположение эмбриона внутри. 
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  грифон, корабль, харьков
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