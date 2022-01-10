10.01.2022 14:30 Виталий Хиневич

В США нашли корабль, который исчез бесследно в XVII веке (фото)

Обломки корабля «Грифон» нашли охотники за сокровищами.

Фото: Great Lakes Exploration Group via Pen News

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что корабль «Грифон» затонул почти 343 года назад на Великих озерах в США. Судно было создано французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. Исчезло оно в 1679 году при доставке ценного груза в виде мехов направляясь через озеро Мичиган.

Согласно одной из легенд, корабль был проклят шаманом, вторая легенда предполагает, что судно было захвачено индейцами, которые убили экипаж и затопили «Грифон».

Однако охотники за сокровищами склонны полагать, что корабль столкнулся с сильным порывов ветра и штормом, который уничтожил корабль. Более того, на исторической находке не было найдено повреждений от огня или других повреждений, характерных при захвате экипажа.

Напомним, группа ученых Китая нашла яйцо динозавра с зародышем внутри. Предварительный возраст находки может составлять от 72-66 миллионов лет. Удивительная находка была сделана на юге страны. Но больше всего специалистов заинтересовало расположение эмбриона внутри.