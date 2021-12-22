22.12.2021 11:15 Виталий Хиневич

В Китае нашли яйцо динозавра с зародышем внутри (фото)

Несмотря на обнаружение яиц, гнезд и костей динозавров ранее, данная находка является уникальной.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание iScience.

Отмечается, что группа ученых Китая нашла яйцо динозавра с зародышем внутри. Предварительный возраст находки может составлять от 72-66 миллионов лет. Удивительная находка была сделана на юге страны. Но больше всего специалистов заинтересовало расположение эмбриона внутри.

Скелеты динозавров редко сохраняются, но эти эмбриональные окаменелости являются важными свидетельствами воспроизводства динозавров, поскольку эмбрион документирует стадии раннего роста и развития вплоть до рождения.

«Спинка эмбриона упирается в воздушную ячейку в тупой части яйца, а голова заправлена под правое крыло так, чтобы клюв был направлен в сторону нижнего наклона воздушной ячейки. Такая поза или степень подвижности не наблюдались у других современных архозавров, крокодилов, которые вместо этого имеют сидячую позу с головой, склоненной к груди до момента появления на свет, но неясно, приводило ли данное отклонение к увеличению смертности»,- отмечают эксперты.

Кроме этого ученые склоны полагать, что это мог быть детеныш динозавра-теропода.

Напомним, ранее медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса «Омикрон» при помощи электронного микроскопа. Фотоснимок отображает пораженные клетки вирусом с набухшими везикулами, которые имеют маленькие черные частицы вируса.