22.12.2021 11:30 Валерия Кононова

Новогодняя ярмарка ARTiSHOP в Харькове

В Харькове пройдет традиционная ярмарка хэндмейда ARTiSHOP на третьем этаже ТЦ Ave Plaza.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

На ярмарке ARTiSHOP каждый год харьковчане ищут новогодние подарки для близких и новогоднее настроение для себя. Это возможность зарядиться невероятной праздничной энергетикой и найти вещь, которая точно подойдёт.

В этом году ARTiSHOP будет доступен горожанам с 23 по 29 декабря с 11 утра до 8 вечера. Вход на саму ярмарку, конечно, свободный.

На ней будут представлены следующие виды товаров ручного производства: украшения, различный декор и посуда для дома. Также на ярмарке можно будет найти комнатные растения и всякие вкусности по типу варенья и прочих сладостей. Для детей найдётся большой выбор игрушек. А также брошки и модные значки для любого возраста.

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».