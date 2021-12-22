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22.12.2021  11:30   Валерия Кононова

Новогодняя ярмарка ARTiSHOP в Харькове

В Харькове пройдет традиционная ярмарка хэндмейда ARTiSHOP на третьем этаже ТЦ Ave Plaza.

Новогодняя ярмарка Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
На ярмарке ARTiSHOP каждый год харьковчане ищут новогодние подарки для близких и новогоднее настроение для себя. Это возможность зарядиться невероятной праздничной энергетикой и найти вещь, которая точно подойдёт. 
 
В этом году ARTiSHOP будет доступен горожанам с 23 по 29 декабря с 11 утра до 8 вечера. Вход на саму ярмарку, конечно, свободный. 
 
 
На ней будут представлены следующие виды товаров ручного производства: украшения, различный декор и посуда для дома. Также на ярмарке можно будет найти комнатные растения и всякие вкусности по типу варенья и прочих сладостей. Для детей найдётся большой выбор игрушек. А также брошки и модные значки для любого возраста.
 
Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».
 
Тэги:  artishop, ярмарка, харьков
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