07.05.2023 13:45 Віталій Хінєвіч
Ярмарок українських майстринь пройде у Вроцлаві
Ярмарок Artishop пройде наступного тижня в Польщі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Artishop.
Повідомляється, що відомий в Україні харківський фестиваль хендмейду та етичного споживання пройде 12-13 травня у Вроцлаві.
Як зазначають представники заходу, усі бажаючі зможуть знайди унікальні вироби ручної роботи від незламних українських майстринь:
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прикраси зі срібла, міді, каміння, дерева, бісера, з вишивкою та розписом;
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аксесуари та одяг з українською символікою;
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іграшки та сувеніри;
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макраме та домашній декор;
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свічки та мило;
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кераміка, картини та багато іншого.
Також в рамках ярмарку працюватиме благодійний стенд, сто відсотків з продажів з якого будуть направлені харківським волонтерам.
Фестиваль пройде 12-13 травня у вроцлавському торговому центрі Pasaż Grunwaldzki, 0 поверх з 9.00-21.00, вхід вільний.
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