    
Главная Новини Харкова Суспільство Ярмарок українських майстринь пройде у Вроцлаві
07.05.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

Ярмарок українських майстринь пройде у Вроцлаві

Ярмарок Artishop пройде наступного тижня в Польщі.

ярмарок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Artishop.
 
Повідомляється, що відомий в Україні харківський фестиваль хендмейду та етичного споживання пройде 12-13 травня у Вроцлаві.
 
Як зазначають представники заходу, усі бажаючі зможуть знайди унікальні вироби ручної роботи від незламних українських майстринь:
 
  • прикраси зі срібла, міді, каміння, дерева, бісера, з вишивкою та розписом;
  • аксесуари та одяг з українською символікою;
  • іграшки та сувеніри; 
  • макраме та домашній декор; 
  • свічки та мило;
  • кераміка, картини та багато іншого.
Також в рамках ярмарку працюватиме благодійний стенд, сто відсотків з продажів з якого будуть направлені харківським волонтерам.
 
Фестиваль пройде 12-13 травня у вроцлавському торговому центрі Pasaż Grunwaldzki, 0 поверх з 9.00-21.00, вхід вільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Українська антарктична експедиція повернулась додому.
 

Источник:   Artishop
 Тэги:  ярмарок, artishop
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.04 Суспільство У Харкові пройде Великодній ярмарок 03.04 Суспільство Ярмарок український майстринь пройде у Вроцлаві
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 