07.05.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Українська антарктична експедиція повернулась додому

5 травня 2023 року, із Варшави в Київ повернулася 27-ма Українська антарктична експедиція.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Загалом її шлях з Антарктики в Україну тривав майже місяць. 7 квітня на нашому науково-дослідному судні «Ноосфера» команда вирушила зі станції «Академік Вернадський» до Південно-Африканської Республіки. У порт Кейптауна судно прибуло 29 квітня, і вже звідти літаками та наземним транспортом 27-ма УАЕ дісталося Києва.

«Це була перша експедиція, яку ми відправили на станцію «Академік Вернадський» під час повномасштабної війни, – їй довелося вирушати буквально за тиждень після початку вторгнення, щоб змінити колег із 26-ї УАЕ. Деяким людям дивом вдалося виїхати з Харкова, Київщини та інших регіонів, де точилися бойові дії.

Але команда зібралася, дісталася Антарктики і рік відпрацювала на відмінно. Усі завдання виконані експедицією в повному обсязі на високому рівні. І сьогодні ми вітаємо її учасників удома» – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Також разом із зимівниками в Україну повернулися учасники сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Це, зокрема, команда технічних фахівців, що виконали невідкладні роботи з модернізації станції.

«Раніше ми завжди зустрічали наші експедиції дуже урочисто – за участю високих гостей та медіа. В умовах великої війни, на жаль, полярники повертаються непублічно, у розтрощений російською ракетою і до кінця поки не відновлений офіс НАНЦ. Але ми переконані, що зовсім скоро знову настане той час, коли всі разом зустрічатимемо їх у рідному «Борисполі», а «Ноосферу» – в порту Одеси. Дякуємо нашим захисникам, серед яких нині й 15 полярників, за те, що вони цей час наближають», – відзначив очільник НАНЦ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка стала багатократною чемпіонкою Європи з пауерліфтингу.



