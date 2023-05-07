07.05.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області розшукували дівчинку, яка пішла на дитячий майданчик і не повернулася

До правоохоронців звернулася жінка із інформацією про зникнення доньки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

6 травня, о 16-40 до поліцейського офіцера Близнюківської громади звернулась занепокоєна місцева мешканка села Софіївка Лозівського району, що її 6-річна донька о 9 годині ранку пішла на дитячий майданчик і по теперішній час не повернулась.

На пошуки були залучений всі наряди Лозівського районного відділу поліції, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів відділу поліції. Розіславши фото по соціальним мережам селища та здійснивши спілкування з місцевими громади, поліцейському офіцеру громади менше години знадобилося, щоб розшукати дитину.

За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно неї вчинено не було. Близнюківська громада

Поліцейські закликають батьків бути уважнішими до дітей, а молодь – не робити необдуманих вчинків.



