    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області розшукували дівчинку, яка пішла на дитячий майданчик і не повернулася
07.05.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розшукували дівчинку, яка пішла на дитячий майданчик і не повернулася

До правоохоронців звернулася жінка із інформацією про зникнення доньки.

пошуки дівчинки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
6 травня, о 16-40 до поліцейського офіцера Близнюківської громади звернулась занепокоєна місцева мешканка села Софіївка Лозівського району, що її 6-річна донька о 9 годині ранку пішла на дитячий майданчик і по теперішній час не повернулась.
 
На пошуки були залучений всі наряди Лозівського районного відділу поліції, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів відділу поліції. Розіславши фото по соціальним мережам селища та здійснивши спілкування з місцевими громади, поліцейському офіцеру громади менше години знадобилося, щоб розшукати дитину.
 
 
За час перебування дитини без нагляду дорослих, правопорушень відносно неї вчинено не було. Близнюківська громада
 
Поліцейські закликають батьків бути уважнішими до дітей, а молодь – не робити необдуманих вчинків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові здійснив серію крадіжок.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.05 Надзвичайні події У Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху 05.05 Надзвичайні події Нетверезий водій у Харкові вчинив ДТП та тікав від патрульних (відео) 04.05 Надзвичайні події На Харківщині розшукували неповнолітнього
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 