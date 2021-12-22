22.12.2021 11:48 Валерия Кононова

Новогодние сладости: цены на подарки детям под ёлку

Каждый ребёнок ждёт свою новогоднюю коробку сладостей в праздники, а каждый взрослый помнит это ожидание в детстве, которое не против повторить. Сколько в этом году будут стоить новогодние сладости разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

"Сладкий" набор от фирмы "Roshen" в зависимости от размера будет стоить от 53 до 93 гривен. А новогодний подарок от "Контi" обойдется до 50 грн.

Фирма "АВК" предлагает свои праздничные наборы по цене от 70 до 120 гривен. Сладости от "Luckas" будут стоить примерно 120 гривен.

Наборы фирм "M&M's" и "Kinder" одни из самых дорогих, они обойдутся в 100 гривен за маленькие коробки и до 200 гривен за большие. Хотя у Kinder есть и совсем "лайтовая" версия за 70-80 гривен. Наборы от "KitKat" возглавили список самых дорогих новогодних сладостей. Харьковчане смогут приобрести их за 170 гривен..

В любом случае выбор сладостей в этом году крайне велик, а цены, как и содержимое коробки – для любого кармана.

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