Новогодние сладости: цены на подарки детям под ёлку

Каждый ребёнок ждёт свою новогоднюю коробку сладостей в праздники, а каждый взрослый помнит это ожидание в детстве, которое не против повторить. Сколько в этом году будут стоить новогодние сладости разбирался корреспондент РЕДПОСТ.
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Холодно, облачно, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах будет гололед.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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