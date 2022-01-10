10.01.2022 13:45 Виталий Хиневич

ДТП на проспекте Гагарина: родственники погибшего не верят результатам экспертизы

Дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина не верит, что ее отец Игорь Носов сел за руль пьяным.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».

Женщина утверждает, что ее отец вел здоровый образ жизни, увлекался музыкой, спортом и литературой. По словам адвоката Коли Харьковского, у погибшего Игоря Носова в крови было выявлено 3,65 промилле алкоголя. Данное заявление подтвердили и в Харьковской областной прокуратуре и представители потерпевшей стороны.

Родственница погибшего напомнила, что причиной смерти отца стали полученные травмы тела в результате ДТП. Кроме этого, женщина заявила, что у ее отца в доме в роковой день на столе стоял недопитый чай, а в холодильнике судочки с едой на работу.

«У меня нет повода сомневаться в папе, разве что сама смерть ему наливала. Наличие алкоголя в крови папы не изменяет степень вины Николая, как ни крути»,- отметила дочь погибшего.

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Адвокат Игорь Черняк высказал схожую позицию с семьей пострадавших, сообщив, что о состоянии алкогольного опьянения не упоминалось в материалах уголовного дела.

«В месте проживания погибшего, откуда он выехал в тот злополучный вечер - тоже абсолютно ничего. Ни одного следа употребления, ни бутылок, ни рюмок, вообще абсолютно стерильно»,- рассказал Игорь Черняк.

Игорь Черняк также напомнил, что с момента пересечения стоп-линии дорожного перекрестка автомобилем Коли Харьковского до столкновения с автомобилем Chevrolet прошло 0,7 секунд. За указанное время ни один водитель не успел бы среагировать на маневр Харьковского. Тело погибшего водителя Chevrolet не планируют эксгумировать и доказывать, что он был трезв.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.